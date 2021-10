Dan prisión preventiva a repartidor que roció gas LP a policías en CDMX

La Fiscalía General de Justicia capitalina obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Guillermo ‘N’, por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio, por su actuar durante la manifestación de gaseros realizada, el lunes 11 de octubre de 2021, en las inmediaciones de la Secretaría de Energía, en la colonia Del Valle.



La detención de ‘Guillermo ‘N’ se produjo después de que tomara la manguera de una pipa de gas y rociara a los uniformados con el combustible, para posteriormente amenazarlos con prenderles fuego.

El Gremio Gasero Nacional mexicano protesta con un paro de labores indefinido y cierre de calles por el aumento de precio del combustible definido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en medio de los cambios energéticos del Gobierno.

Los gaseros se manifestaron frente a la Secretaría de Energía (Sener), en el sur de Ciudad de México, donde advirtieron de la huelga de 10 mil empleados, 6 mil 500 unidades y más de 100 estaciones en el Valle de México, con la posibilidad de incorporar más regiones del país.

La protesta ocurre por el incremento “sorpresa” desde 13.08 pesos en la tarifa de litro de gas licuado de petróleo (LP) hasta el actual de 13.30, lo que reduce su comisión a 50 centavos, expuso Enrique Medrano, vocero del gremio.

Los gaseros se han enfrentado al Gobierno desde la primera semana de agosto tras la creación de la empresa estatal Gas Bienestar y los topes máximos a los precios del combustible.

El vocero del gremio reconoció que el Gobierno “ha sido respetuoso”, pero señaló que se agota su paciencia para hallar una solución a la definición de precios, por lo que insistió en la manifestación y en el paro de labores.

“Ha sido respetuoso, nos ha atendido. El problema es que no hay un resultado, no hay una respuesta, hay pláticas y pláticas, pero no llegamos a nada. Ese es el grave problema”, argumentó.