Dan prisión preventiva a ligado con linchamiento en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que uno de los dos detenidos por el linchamiento y muerte de dos hombres en Acatlán de Osorio, identificado como Petronilo “N”, obtuvo prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Al imputado se le acusa de los delitos de: homicidio calificado, daño en propiedad ajena y lesiones dolosas contra funcionarios públicos.

El otro detenido Manuel, falleció en el Hospital General de Acatlán de Osorio.

Mientras, que, en el municipio de Acatlán, los habitantes dicen sentirse inseguros, ante la incompetencia de la Policía municipal que no pudo evitar el linchamiento de Alberto y Ricardo Flores.

Pues inseguridad porque con lo que está pasando no podemos esperar otra cosa, pues inseguros en lo que nos está pasando ahorita”, dijo Cristina Cortés, habitante de Acatlán.

No estamos seguros de la situación que estamos viviendo, no es posible que hagamos esto por falta de las autoridades que son, no actúan como debe de ser, aquí estamos en la ley de cómo se dice, diente por diente”, señaló uno de los pobladores de Acatlán.