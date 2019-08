Dan prisión preventiva a ‘El Chupas’, agresor de periodista en marcha de mujeres

Autoridades de la Ciudad de México dieron este jueves prisión preventiva oficiosa, en el Reclusorio Sur, a Luis Ángel “N”, “El Chupas”, agresor del periodista Juan Manuel Jiménez, durante una marcha de mujeres contra la violencia de género.

En la audiencia, el propio Luis Ángel le pidió al juez la duplicidad del término y será hasta el lunes cuando se defina si lo vinculan o no a proceso, por el delito de lesiones calificadas, realizadas con alevosía contra el reportero Juan Manuel Jiménez.

Ante el juez, se explicó que “El Chupas” tiene antecedentes por robo de auto, posesión de arma de fuego y narcomenudeo, además que apenas hace tres meses salió en libertad del Penal de Barrientos, donde fue recluido por robar una tienda.

Los estudios periciales determinaron que la víctima sufrió lesiones que tardan en sanar más de 60 días por un golpe directo en la región nasal, que le provocó una deformidad.

“Se supone que tengo que estar en absoluto reposo, pero por la libertad de expresión a la cual me gustaría luchar, he decidido acudir al tribunal. Fueron 4 fracturas y se drenó sangre que quedó retenida después del golpe en el rostro”, dijo Juan Manuel Jiménez, reportero de ADN 40.

Durante la audiencia se dijo que el hombre de negro y cabello cano, que aparece junto a Luis Ángel antes de la agresión, se presentó al Ministerio Público y se identificó como Mario Hernández Ornelas, y dijo ser contratista.

El Ministerio Público detalló que el hombre dijo que contrató a Luis Ángel para trabajar en la remodelación de un departamento en la calle de Durango, en la Colonia Roma, y por la tarde, cuando iban de regreso a sus casas, en el Metrobús, los bajaron de la unidad por la manifestación.

Hernández Ornelas dijo que desconocía el motivo de la agresión de Luis Ángel contra el reportero, según detalló el MP en la audiencia.

La defensa del imputado se inconformó con la decisión del juez de dejarlo en prisión.

“Este tipo de delitos no ameritan una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, el juez la estableció de manera injusta, de manera desproporcional, sí vamos a inconformarnos con dicha resolución del juez”, explicó Jonathan Solís, abogado de Luis Ángel.

La madre Luis Ángel pidió que no se les estigmatice a ella y su familia.

“Está afectando mucho a mi familia, a las personas que me confiaron que ahora ya agreden a mi hija que iba ir a la secundaria subieron unas fotos para que ya no fuera a la escuela. Yo nada más pido esto que por favor los que me estén viendo, ya que se calmen las cosas, como madre, para mi hijo que le tengan confianza, lo que pido que no lo agredan”, relató Rosa Sánchez, madre de “El Chupas”.

Los abogados del acusado podrían solicitar al juez llegar a un acuerdo de reparación de los daños.

Con información de Arturo Sierra.

FJMM