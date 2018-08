El príncipe Enrique se arranca cantando en evento benéfico

El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, sorprendió anoche al público londinense al arrancarse a cantar brevemente una canción en el papel de su antecesor, el rey Jorge III, durante una actuación benéfica del musical Hamilton.

Tras subir al escenario para agradecer el trabajo del elenco y de todo el equipo, Enrique cogió el micrófono y empezó las primeras palabras de la canción “You’ll Be Back” (Volverás), asumiendo así el rol del monarca Jorge III, su sexto bisabuelo, y uno de los personajes de la obra.

“Tú dices…”, empezó a cantar el duque de Sussex ante el asombro de los asistentes y rápidamente dejó de hacerlo y afirmó: “Esto definitivamente no va a pasar”, lo que fue recibido con grandes aplausos.

El príncipe Enrique canta y sorprende al público. (Reuters)

Dirigiéndose al creador del espectáculo, Lin-Manuel Miranda, el príncipe Enrique añadió: “Él me dijo que lo intentara, pero yo dije que no”.

Hamilton es una producción que ha conseguido recaudar 300.000 libras (unos 333.000 euros) para la ONG Sentebale, fundada por el duque de Sussex en 2006 para ayudar a los niños afectados por el Sida en Lesoto y Botsuana.

Enrique, que estuvo acompañado por su esposa Meghan, agradeció al público haber contribuido a recaudar “una gran cantidad de dinero para cambiar la vida de miles de niños en Botswana y Lesotho” y ayudar a “detener el estigma del VIH” en esos países.

La pareja real posó con los actores tras la representación que cuenta la historia del padre fundador de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, y presenta a Jorge III de forma cómica por su frustración ante la batalla de la independencia de Estados Unidos.

Enrique y Meghan, duques de Sussex, posan con actores. (AP)

Ayer miércoles, el palacio de Kensington informó que el vestido de novia de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y una réplica del que lució el príncipe Enrique en su enlace del pasado mayo se exhibirán en el castillo de Windsor y en el palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo.

Bajo el título “A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex” (Una boda real: el duque y la duquesa de Sussex), la muestra abrirá sus puertas en el Castillo de Windsor, a las afueras de Londres, el próximo 26 de octubre y se podrá visitar hasta el 6 de enero.

El próximo año se trasladará a Edimburgo, donde se abrirá al público del 14 de junio al 6 de octubre.

Con información de EFE

AAE