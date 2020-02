La princesa Anne asumirá el papel del príncipe Harry en los Royal Marines

La Princesa Anne hará historia real al asumir el papel militar del Príncipe Harry en los Royal Marines.

Te recomendamos: Mayoría de canadienses no quiere pagar la seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle

La trabajadora princesa Royal, de 69 años, que vive en el parque Gatcombe en Gloucestershire, ya está asociada con 65 organizaciones militares y actualmente es comandante en jefe de mujeres en la Royal Navy.

Según los informes, se convertirá en la primera mujer Capitán General de los Royal Marines cuando el Duque de Sussex renuncie a sus comandos militares en la primavera.

El Palacio de Buckingham anunció que, como parte del nuevo acuerdo de la pareja, que implica que se vuelvan “financieramente independientes”, el príncipe debe retirarse de sus “nombramientos militares oficiales”.

Esto incluye al Capitán General de los Royal Marines, un papel que le fue asignado por la Reina en diciembre de 2017, sucediendo al Duque de Edimburgo.

Harry también es el Comodoro en Jefe de Buques Pequeños y Buceo en la Marina Real, y el Comandante Aéreo Honorario en RAF Honington en Suffolk.

Los Sussex residen actualmente en Canadá con su hijo Archie, pero se espera que el príncipe regrese al Reino Unido el próximo mes para un compromiso de despedida con los Royal Marines.

También se espera que la princesa Anne asista, según la publicación.

Según los informes, el Príncipe Felipe, que fue Capitán General durante 64 años, estaba ansioso por que su hija asumiera el papel de su nieto.

Se espera que su nombramiento resulte inspirador para las mujeres que consideran una carrera en las Fuerzas Armadas.

Solo una mujer marina se inscribió en el notorio curso de comando en 2019, de cada 1,000 que expresaron interés, mientras que los 600 reclutas para el curso de este año son hombres.

La Princesa Real ya es Coronel Real del 6º Batallón del Regimiento Real de Escocia, Comandante en Jefe de la fuerza naval de Canadá y Coronel Honorario Real del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de las Universidades de la Ciudad de Edimburgo, por nombrar solo algunos.

También es Patrona del proyecto The Battle of the Atlantic Memorial en Liverpool, Camp Hill Veterans ‘Services, ayudando a veteranos canadienses en reconocimiento de sus servicios a su país y el Museo Nacional de la Royal Navy.

El ex primer señor del mar, Lord West, expresó su pesar por que Harry renunciara a sus nombramientos militares.

Él dijo: “Toda la situación es extremadamente triste y creo que es desafortunado, después de su espléndido servicio en el ejército, que ahora ya no estará involucrado con los militares en el Reino Unido”.

Con información de Daily Mail