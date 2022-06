Primos oaxaqueños viajaban en tráiler abandonado en Texas, uno sobrevive y del otro no se sabe nada

José Luis Vásquez Guzmán es uno de los migrantes que viajaba en el tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos.

Es originario del poblado de Cerro Verde un caserío ubicado sobre una montaña, en el municipio de San Miguel Huautla, comunidad mixteca ubicada a 130 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

En el pueblo, nadie sabía lo que había pasado.

“No sabemos nada, porque yo pensé que se fue a México, no sabemos nada, pues, nada nos dijo o hubiera dicho voy a ir a trabajar, algo para que sepa uno, por eso está uno viendo, pues, no sabe uno que, si ahí está, pues. ¿Y no se imaginaba que José Luis iba ahí? no, nada”, dijo Tomasa López, tía abuela de la víctima.