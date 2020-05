Primeras enfermeras que atienden a pacientes con coronavirus llegan a Los Pinos

Las primeras enfermeras llegaron durante el lunes al complejo Los Pinos, que fue habilitado como albergue para personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus (COVID-19).

Ameyalli, enfermera del Hospital Tlatelolco del IMSS, comentó: “Les agradecemos el apoyo que nos están dando porque no podemos llegar a nuestras casas porque tenemos miedo de contagiar a la gente que más amamos ¿no? nuestros hijos, nuestros padres, por ellos sobre todo por ellos, no tanto nosotros, pero si por ellos porque no sabemos cómo, a qué nivel nosotros podemos estar contagiados”.

En un autobús llegó a Los Pinos con enfermeras que se quedarán en el Complejo Cultural Los Pinos.

Tendrán su dormitorio, alimentos, áreas de esparcimiento, necesarias porque sus jornadas son extenuantes y por tratarse de áreas confinadas no salen ni al baño ante la carga de trabajo y por los trajes especiales que deben usar.

Liliana Hernández, enfermera del Centro Médico La Raza, comentó: “Antes de entrar con el paciente tomar agua, ir al baño, hacer tus necesidades”.

Habrá incluso apoyo psicológico ante el desgaste emocional que algunos médicos y enfermeras enfrentan en su trabajo tratando de salvar vidas.

Ángel, enfermero del Hospital Tlatelolco del IMSS, agregó: “Tú ves a un paciente como ahorita tu y yo estamos platicando, vas a ver a otro paciente, te tardas 5-10 minutos y cuando regresas el paciente con el que estabas platicando ya falleció entonces eso es, este virus es un virus muy agresivo, muy fuerte, entonces imagínate tú qué sentirías que estás platicando con cualquier persona, te das la vuelta y cuando regresas ya no está, entonces nos está afectando hasta psicológicamente”.

Muchos piden quedarse en casa para que no haya más contagios y ellos puedan volver a reunirse con su familia, tranquilos.

Ángel, enfermero del Hospital Tlatelolco del IMSS, señaló: “Aunque se escuche feo y se escuche crudo, así como llegan hay pacientes que se van muriendo, que respeten los protocolo que se les están diciendo”.

Médicos y enfermeras que llegarán del Centro Médico La Raza y del Hospital de Tlatelolco del IMSS ocuparán la Casa Miguel Alemán, la Cabaña Número Dos, tres dormitorios del antiguo Estado Mayor Presidencial, el comedor de Molino del Rey, el antiguo helipuerto y las canchas de fútbol como espacios recreativos.

Con información de Claudia Flores

