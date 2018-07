Primera reunión de López Obrador con Peña Nieto

A las 10 de la mañana con 47 minutos llegó a Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia y virtual triunfador de la elección presidencial, para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.

El vehículo entró por la Puerta Central de Palacio Nacional, mientras gente y medios rodearon al candidato e integrantes del Estados Mayor Presidencial intentaron cerrar la puerta entre empujones.

En el Patio Central, López Obrador reconoció que al entrar a Palacio Nacional la gente y los medios se desbordaron y les pidió moderación, “para que de esta manera no esté yo rodeado de guardaespaldas porque eso no me gusta, no debemos actuar así, pero que tampoco me apachurren, ¿sí?”

López Obrador subió por un elevador al primer piso en donde fue recibido por el presidente Peña Nieto.

Caminaron hasta el Despacho Presidencial, donde durante una hora y media, solos, se reunieron.

Al terminar el encuentro, en el Salón Tesorería, 200 representantes de medios de comunicación fueron acreditados para cubrir el mensaje de López Obrador.

“Fue un encuentro muy positivo que refleja que hay responsabilidad de las partes, que estamos poniendo por delante el interés general, el interés de la Nación, independientemente de nuestras diferencias, que son notorias, públicas”, apuntó el virtual ganador.

Abordaron temas que son prioritarios en esta etapa de transición, pero sin concretar acuerdos.

“Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo”, reconoció.

Entre los temas que platicaron mencionó el Presupuesto del 2019, el Tratado de Libre Comercio, la estabilidad macro-económica, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la Reforma Energética, la seguridad Pública y su seguridad personal durante los 5 meses de transición.

Sobre el Presupuesto del 2019, que ejercerá su gobierno, pero que se negocia y se aprueba en la administración actual, informó que “viene el aumento a la pensión a los adultos mayores, viene el apoyo a los jóvenes para garantizarles el derecho al estudio, el derecho al trabajo, viene también el ajuste que se va a hacer, aclaro, en los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente, yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el presidente Peña Nieto”.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio se mantendrá con los mismos negociadores en el periodo de transición.

Compartió que el presidente Peña Nieto le ofreció los servicios del Estado Mayor Presidencial.

“Él me hizo ese planeamiento, le dije que voy a analizarlo, fue un buen gesto de su parte, además el actúa en el interés de que se proteja a quien va a ser el jefe del Estado mexicano”, señaló.

Anunció que en la conversación telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump acordaron que se reunirá el próximo 13 de julio, en México, con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo.

Andrés Manuel López Obrador reiteró que reconoce la actuación que tuvo el presidente Peña Nieto en el proceso electoral, porque “actuó de forma responsable, y lo reconozco y ya saben ustedes que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, son cosas que se tienen que reconocer, creo que se advierte que no hubo una intervención facciosa del aparato del estado en el proceso electoral, esto no se había visto en los últimos tiempos”.

En un comunicado, la presidencia de la República informó que una vez que el Tribunal Electoral entregue la constancia de Presidente Electo a Andrés Manuel López Obrador dará inicio el proceso formal de transición. Se designarán grupos de trabajo de ambos equipos para asegurar una transición ordenada, detallada y transparente.

