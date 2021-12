Primera persona vacunada contra la COVID en México en 2020, narra su experiencia

Este 24 de diciembre, pero de 2020, una enfermera de Querétaro se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna antiCovid en México; fue el banderazo para una intensa campaña de aplicación que prevalece.

Este 24 de diciembre se cumplió un año de que la enfermera María del Rosario Lora fuera elegida como una de las primeras tres personas que recibieron la vacuna contra COVID-19 en todo México.

“Yo nada más, lo único que tuve fue dolor de brazo, ese día no me di cuenta por tantas entrevistas, andar de allá para acá, y pues fue el 24, me quedé sola en la casa, porque mi familia está en el Estado de México”, apuntó María del Rosario Lora López.

Perteneciente durante 27 años al Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta su jubilación durante el mes pasado trabajó en el hospital del Marqués en Querétaro al centro del país, lugar que, durante la contingencia sanitaria, se convirtió en un área para atender exclusivamente pacientes con coronavirus

“Al principio , todos estábamos así como con la incertidumbre; es muy difícil trabajar con un equipo de protección las 8 horas, muy desgastante, sale uno deshidratado. No vimos morir a muchos compañeros afortunadamente, pero algunos sí. Pero de la población si fue mucha gente”, señaló María del Rosario Lora López.

Afirma que aunque fue un proceso complicado, el ser privilegiada en recibir la dosis del antígeno durante el día de Nochebuena, fue el mejor regalo.

“Ni antes, ni durante, ni hasta ahorita. No nos ha dado COVID, ni a mi hermana, ni a mi, ni a nadie de mi familia”, dijo María del Rosario Lora López, subjefa de enfermeras del hospital El Marqués.

Con información de Monserrat Ortiz.

