Primera musulmana en el Congreso de EU será una demócrata

Rashida Tlaib, una de las aspirantes demócratas para representar al decimotercer distrito de Michigan, se hizo la pasada noche con la victoria en las primarias de su estado, lo que con casi toda seguridad la convertirá en la primera mujer musulmana en llegar al Congreso de Estados Unidos.

Tlaib, quien triunfó entre un nutrido grupo de demócratas, no tendrá un opositor republicano en las elecciones generales de noviembre, aunque podría presentarse un candidato independiente, que en todo caso lo tendría complicado en un territorio eminentemente progresista.

“Muchas gracias por hacer posible este momento increíble. Estoy sin palabras. No puedo esperar para representaros en el Congreso”, dijo hoy Tlaib en su cuenta de Twitter tras confirmarse su victoria.

Thank you so much for making this unbelievable moment possible. I am at a loss for words. I cannot wait to serve you in Congress.

— Rashida For Congress (@RashidaTlaib) August 8, 2018