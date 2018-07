Primer Ministro de Canadá felicita a López Obrador

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó a Andrés Manuel López Obrador, por su triunfo en las elecciones presidenciales en México, a quien los primeros datos oficiales dan una ventaja superior al 50 por ciento.

Please read my statement on the results of the Mexican presidential election: https://t.co/vJRGjOpy1t

