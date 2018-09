Bachelet pide protección para activistas latinoamericanos de derechos humanos

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que los activistas en Latinoamérica están en peligro y mayor riesgo El que refuercen su protección y tomen las medidas para evitar que la situación siga degradándose.

En su primer pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inauguró en Ginebra su último periodo de sesiones de este año, la nueva alta comisionada hace énfasis en la situación de los defensores locales de los derechos humanos en esa región, donde están siendo víctimas de inusitada violencia.

Pese al cese del conflicto y a las perspectivas de paz que nacieron del acuerdo suscrito entre el Estado y la guerrilla de las FARC, Colombia fue el país donde Bachelet reportó el número más elevado de homicidios de activistas.

Precisó que entre el 1 de enero y el 1 de septiembre pasados, su oficina el asesinato de 53 líderes de los derechos humanos en Colombia, mientras que otros 57 casos están en proceso de verificación.

Bachelet expresó su preocupación por Guatemala, al registrar 12 asesinatos de activistas este año, comparados con ocho en 2017.

Sobre la situación en Guatemala, la alta comisionada consideró “deplorable” la decisión del gobierno de rescindir el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) e impedir la entrada al país de su responsable, Iván Velásquez. Esas medidas “pone fin a un elemento esencial de lucha contra la impunidad y la corrupción “, denunció.

New @UNHumanRights Chief Michelle Bachelet tells #HRC39 she is "deeply concerned about the impending crisis for Idlib in #Syria," calls for "justice for the massive human rights violations" the Syrian people have endured. Her full speech at @UN_HRC: https://t.co/AmKE903MG5 pic.twitter.com/kAFTMRqbtO

