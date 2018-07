Priistas manifiestan desacuerdo en cambiar de nombre al partido

Senadores priistas no están de acuerdo en cambiarle el nombre al Partido Revolucionario Institucional PRI, como propone la Presidenta Nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu.

“Solamente estamos en un análisis, no hay tal, esto se tiene que consultar, la dirigencia nacional del partido es una autoridad, pero la voz se la da la asamblea y el consejo político nacional […] La marca no es mala, los que han hecho un mal uso son las personas, la marca no es mala como algunos candidatos quisieron usarla pues entonces no completan con la marca y ya”, apuntó la senadora Diva Gastélum.

Al concluir la reunión de la Primera Comisión, en el Senado de la República, Enrique Burgos propuso analizar la posibilidad de expulsar a los militantes que hayan actuado en contra de los valores del Revolucionario Institucional.

“Sí creo que debe haber una escrupulosa definición por parte del partido de los que hicieron la tarea y especialmente de los que no hicieron la tarea, o peor aún de los que cometieron faltas, infracciones o delitos”, dijo Enrique Burgos.

Al tomar posesión de la Presidencia del PRI, Claudia Ruiz Massieu convocó a los militantes a participar en una reflexión profunda para la refundación del partido.

(Con información de Jessica Murillo)

tfo