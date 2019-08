PRI será contrapeso para evitar abuso de poder: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que sólo con contrapesos se evitarán los abusos del poder.

El PRI es un partido que tiene claro que la única forma de que a México le vaya bien es que haya pesos y contrapesos, cuando no hay pesos y contrapesos empiezan los abusos y los excesos del poder, que no se equivoque el gobierno, el PRI es un partido firme, con claridad de miras y con mucho carácter, lo vamos a hacer para construir por México, para construir por las familias mexicanas”, dijo Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

Al inaugurar la tercera Reunión Plenaria de los diputados federales del PRI, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder del Revolucionario Institucional dijo que su partido está abierto a construir las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar leyes más eficaces que sirvan a los ciudadanos.

México vive tiempos no fáciles, ¿cuál es el gran reto del Poder Legislativo?, impulsar y fortalecer la división de Poderes, a partir de septiembre de 2018 en esta Cámara muchas veces se ha operado con cerrazón, con autoritarismo y con el avasallamiento de las mayorías parlamentarias”, explicó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

El coordinador del grupo parlamentario, el diputado René Juárez, aseguró que la bancada ha estado a la altura de las nuevas circunstancias con una actitud crítica y autocrítica.

Quienes pensaban que el grupo se arrinconaría o caería en el no sistemático a todo y por todo, se equivocaron, somos un grupo que construye, que edifica a favor de México, pero también somos un grupo que sabe decirle no al Presidente o a otros grupos parlamentarios cuando no tienen la razón”, dijo el diputado René Juárez, coordinador del PRI.