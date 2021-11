PRI rechaza propuesta de Morena de aprobar la Reforma Eléctrica antes del 15 de abril

El PRI en la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Morena de aprobar la Reforma Eléctrica del Ejecutivo federal a más tardar el 15 de abril del año próximo, debido a que se contaminaría por el proceso electoral que vivirán seis estados de la República.

“El mes de abril no es el idóneo para una discusión de ningún tipo en materia constitucional, que es una materia profunda, y ¿por qué no nos parece el mes de abril?, pues muy sencillo, porque es unos meses antes, escasos dos meses, de que tengamos elecciones en 6 entidades federativas, y entonces un debate que debe ser técnico, debe ser un debate por la nación, pareciera y se antojara que sería un debate electoral, dijo el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI.

Entrevistado luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política, su presidente y líder de la bancada priista, Rubén Moreira, también negó que los votos de su grupo parlamentario, necesarios para aprobar la Reforma Eléctrica, ya estén comprometidos.

Por su parte, el líder de los legisladores morenistas, Ignacio Mier, insistió en su propuesta de que la Reforma Eléctrica sea aprobada por la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre, y por el Constituyente Permanente a más tardar el 15 de abril.

“Establecimos un horizonte y una ruta de trabajo, el proceso de reforma constitucional no concluye con la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, se va al Senado de la República y después tiene que ser aprobado por al menos 17 congresos locales. Entonces, todo este proceso concluye el 15 de abril, lo que nosotros nos estamos proponiendo es que el último Congreso esté aprobándolo hacia el 13, 14 de abril, el congreso estatal y que podamos tener la declaratoria de reforma constitucional hacia el 15 de abril, haremos lo posible por que por lo menos en la Cámara la estemos sacando en diciembre, si no, valoraremos también en periodo extraordinario”, dijo Ignacio Mier, coordinador de Morena.

El PAN se congratuló de que la discusión de la Reforma Eléctrica se extienda el tiempo que sea necesario.

“Yo creo que ellos sacaron un ábaco, pasaron las bolitas que creían, vieron que no pasó la línea que ellos ocupaban y entonces lo mandan hasta allá, como causa, si el efecto, insisto, es que haya un mejor debate pues qué bien, qué bien para todos, finalmente la van a presentar, como por ahí se dice, no hay plazo que no se cumpla y el día va a llegar y el debate finalmente lo vamos a dar”, dijo el diputado Jorge Romero, coordinador del PAN.