PRI propone reformas para facilitar armas de fuego a familias ante inseguridad

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, se refirió a la inseguridad en el país y denunció un Estado fallido. Por lo que anunció que su partido propondrá reformas para que las familias puedan acceder a armas de fuego.

Te recomendamos: ¿Qué militantes del PRI han sido expulsados tras sumarse al movimiento Obradorista?

“También vamos a proponer modificar la Ley de Armas de Fuego, para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio y sus vidas, la gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos, que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición, se trata de que, a falta de Estado, y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender, es momento de que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, su negocio, su cuadra, su colonia, su familia, porque los están asesinando de manera impune”, destacó Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.