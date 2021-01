PRI pide al gobierno de AMLO revisar estrategia contra COVID-19

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados pidió al Gobierno federal revisar su estrategia para atender la pandemia del COVID-19 ante el aumento de personas fallecidas, que a nivel mundial ya colocó a México en tercer lugar con más de 155 mil muertos, por encima de la India.

“Y si hay tantos muertos y tenemos el índice de letalidad, uno de los índices más altos de todo el planeta, algo no está bien y se tiene que revisar, lo que pedimos es que haya un plan de vacunación eficaz, porque, no soy experto, pero con estos datos, me doy cuenta que algo no está bien”, indicó René Juárez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.