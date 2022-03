PRI, PAN y PRD en el Senado celebran amparo de José Manuel del Río Virgen

Coordinadores de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado se sumaron al beneplácito del coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, luego de que un juez federal concedió un amparo para que José Manuel del Río Virgen, secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, obtenga su libertad.

Te recomendamos: Fiscalía de Veracruz impugnará amparo de José Manuel del Río, exsecretario técnico de Jucopo del Senado

El funcionario ha permanecido más de dos meses en la prisión de Pacho Viejo, Veracruz, acusado de homicidio doloroso.

No obstante, los coordinadores confían en su inocencia y esperan que pronto regrese a sus funciones en el Senado.

“Es una sentencia de más de 300 fojas y detalla, explica punto por punto por qué el auto de vinculación que se le dictó a José Manuel del Río es ilegal, está fuera del marco constitucional y de lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, deja clarísimo que no hay una sola prueba, una sola prueba ni siquiera indiciaria para culparlo”., indicó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.

“Estamos complacidos con el amparo y desde luego que respaldaría el que pueda regresar a sus funciones en el Senado. Es imperativo que la ley se aplique de manera adecuada, que no se haga un uso indebido de las disposiciones que están en la ley y claro que el gobernador de Veracruz ha hecho un uso faccioso de la ley en nuestro estado, allá en Veracruz, y de una manera indebida tuvo recluido o ha tenido recluido hasta ahora, esperemos salga en los próximos días, a José Manuel del Río Virgen. Me parece que este es un caso ominoso que muestra cómo un gobierno injustamente quiere retener y retiene por estos meses a una persona que no se le puede probar aquello de lo que se le acusa”, refirió Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN.

“Me da mucho gusto que @delriovirgen1 pronto recuperará su libertad, dando la razón a un amparo interpuesto por su defensa; esperamos que la justicia prevalezca por encima de cualquier intento de revancha política por parte del oficialismo veracruzano”, escribió Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores priistas, en su cuenta de Twitter