PRI, PAN, y PRD anuncian contrapropuesta a iniciativa de Reforma Electoral

Los partidos políticos PRI, PAN, y PRD anunciaron una contrapropuesta a la Reforma Electoral que incluye primarias obligatorias y segunda vuelta para elecciones presidenciales.

N+ te recomienda: ¿En qué consiste la iniciativa de la reforma electoral de AMLO?

Los dirigentes de los tres partidos denunciaron también que existe una persecución política en contra de todos aquellos que no piensen como lo dicta el partido Morena.

“Lo decimos con absoluta claridad: no permitiremos retrocesos ni autoritarismos. No permitiremos que México sea una autocracia donde todo lo decida un solo hombre”, declaró en conferencia Marko Cortés, dirigente del PAN.

“Para nosotros la propuesta electoral del presidente López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE… No permitiremos retrocesos ni autoritarismos, no permitiremos que México sea una autocracia donde todo lo decida un solo hombre… Este gobierno está persiguiendo a los opositores, la Coalición Va por México no va a aceptar ningún tipo de persecución contra ningún opositor, sea político, sea medio de comunicación, sea periodista, sea científico, sea ambientalista ningún ciudadano que se atreva disentir o levantar la voz podrá ser perseguido político en este país, eso es inaceptable”, detalló Marko Cortés, Dirigente nacional del PAN.