PRI no tiene legitimidad para presidir Cámara de Diputados: PT

El Partido del Trabajo (PT) consideró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene la legitimidad para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, porque no llegó como la tercera fuerza política en las elecciones de 2018.

“Legítimamente el PRI no puede subir de 45 legisladores, esos son con los que llegó a la Cámara de Diputados, éticamente el PRI no puede rebasar ese número porque no se lo dio el electorado, es evidente, absolutamente evidente, que no es ético votar por el PRI para presidir la Cámara de Diputados, si el PRI presentara una propuesta a la presidencia, el PT votará en contra”, indicó el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador PT.