‘PRI es mucho más grande que Alito’: Osorio Chong pedirá elecciones anticipadas para dirigencia del partido

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Alejandro Moreno, dirigente nacional de su partido, de haber hecho negociaciones con el Gobierno federal y de haber arrastrado al PRI al desprestigio.

“Quiero decirles que yo no me he sentado con nadie del gobierno, y él sí. Está arrastrando al PRI a su desprestigio, estamos pasando por un momento delicado, yo quiero dejar bien claro, el mayor impulsor de la alianza se llama Miguel Ángel Osorio Chong. Creo que para derrotar a Morena hay que llegar en alianza, en la coalición fuerte, bien diseñada y no con una dirigencia que está señalada y que entonces difícilmente va a poder tener acuerdos. Ha centralizado todas las decisiones para hacerse un partido a modo, es un partido que no le pertenece. Nuestro partido es mucho más grande que Alito, que su dirigencia, y por eso mi llamado a la oposición, a los otros partidos de la oposición, al PAN y al PRD, a tener cuidado con quién firman la alianza, porque van a firmar solo para los intereses particulares de Alito”, indicó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI: