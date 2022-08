PRI en el Senado exige respetar derechos procesales de Murillo Karam

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, coordinada por Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, exigió que se respeten los derechos procesales del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Rechazamos y vemos con preocupación el uso excesivo de la prisión preventiva, hacemos un enérgico llamado para que no se violen los derechos de Jesús Murillo Karam, lo que está en juego, lo que está a prueba es el sistema de justicia penal, la procuración y la impartición de justicia. Y el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, añadió Osorio Chong.

Osorio Chong reconoció a quien fuera su compañero de gabinete y defendió también la investigación que la administración del expresidente Peña Nieto hizo en torno a los estudiantes de Ayotzinapa.

“Como exsecretario de Gobernación, no tengo ninguna duda de que los esfuerzos del Gobierno de la República, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, del CISEN y, por supuesto, de la entonces PGR, incluido su titular, siempre estuvieron dirigidos a encontrar a los estudiantes, castigar a los responsables, y esclarecer los hechos, Jesús Murillo Karam siempre actuó con responsabilidad, respetuoso del Estado de derecho, y en la búsqueda de la justicia. Por ello, en caso de que se demostrara que hubo irregularidades en el proceso y que estas no fueron de buena fe, eso no significa ni equivale a que se hubiera pretendido fabricar una verdad”, afirmó Osorio Chong.