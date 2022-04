PRI denunciará penalmente a Mario Delgado y Citlalli Hernández por amenaza a diputados

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio, anunció que su partido denunciará penalmente a los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, por amenazar a diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

Ponen en riesgo su integridad y la de sus familias, advirtió en entrevista.

“Directamente responsable a Mario Delgado por esto que está haciendo de la vida e integridad de legisladores de diversos partidos políticos, no solo la acusación y el señalamiento también tenemos que entrar en otro proceso de manera penal porque están generando violencia, desde aquí le digo a Mario Delgado que su irresponsabilidad va a traer consecuencias, tanto en la Ciudad de México como en los estados y, particularmente, en la Fiscalía General vamos a señalar a Mario Delgado, a su secretaria general y a quien tenga que ser por no solo generar violencia sino poner en riesgo la vida de legisladores”, explicó Miguel Ángel Osorio, Coordinador de los senadores del PRI.

Momentos antes en el pleno, desde la tribuna senadoras panistas acusaron una campaña de linchamiento en contra de opositores a este gobierno.

De inmediato hubo respuesta.

Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dejó claro que debe sacar mayorías calificadas para aprobar nombramientos pendientes en el Senado, como son los nuevos comisionados del INAI y las descalificaciones no ayudan en sus negociaciones.

“Entonces, yo no profundizaría el encono, ni tampoco el odio, yo me inclino más por la reconciliación. En un parlamento se tienen diferencias, no tienen porque todos votar en el mismo sentido, porque un parlamento representa la pluralidad del país y no todos pensamos igual, por eso es que existen las elecciones, para que en ese momento los ciudadanos decidan por el candidato y el partido de su preferencia. Pero, yo estimo que es el momento de la reconciliación y es un momento importante para la búsqueda de acuerdos para el país”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.