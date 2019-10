Prevén formación de depresión tropical cerca de BCS

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, hoy por la noche pudiera formarse una depresión tropical en el Océano Pacífico, cerca del estado.

Indicó que las probabilidades de que este fenómeno hidrometeorológico se intensifique son bajas, ya que encontrará vientos y aguas frías.

El mandatario estatal llamó a estar alertas de los anuncios de Protección Civil del estado.

La zona de baja presión con 90 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico se ubica a 875 kilómetros al suroeste de Los Cabos, Baja California Sur y tiene un desplazamiento hacia el norte a 14 kilómetros por hora.

El pasado 6 de octubre, a una semana del impacto de “Narda” como depresión tropical en las costas de Jalisco, 250 personas no han podido regresar a sus hogares.

El Rebalse, municipio de Cihuatlán, una localidad que quedó desbastada por el desbordamiento del río Marabasco, a consecuencia del ciclón.

Es algo cómo que da tristeza, porque pues ver su valle uno bien verde y de repente lo ve en destrucción es algo que no, es que no puede uno expresar algo que, que tanto que cuida uno para nada”.

Hay más de un metro de lodo y el agua del río continúa fluyendo por todas sus calles.

Solo 6 personas no evacuaron y permanecieron a pesar del riesgo en El Rebalse.

No me da miedo porque yo aquí nací, y nosotros nos criamos, todos en en el agua, y yo digo ¿el agua qué nos puede hacer?, no, no me da miedo nada, aquí le topamos, si cuidar aquí, aunque no nos quedó nada, porque todo se fue”, dijo Jesús Enrique, habitante de El Rebalse.