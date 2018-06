Presupuesto permitirá impulsar actividades productivas, dice López Obrador

En Ticul, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos haremos historia, aseguró que el presupuesto federal bien administrado permitirá impulsar actividades productivas en el país y en esta región en particular.

“Tengan confianza, nos va a alcanzar el presupuesto. ¿Qué vamos a hacer con el presupuesto? Vamos a apoyar la actividad productiva, vamos a rescatar el campo del abandono en que se encuentra. Esta región de Yucatán va a ser apoyada, todos los que se dedican a producir cítricos van a tener apoyos”, apuntó.

En entrevista, consideró que salió ileso durante el tercer debate y rechazó la acusación de haber asignado el contrato para la construcción de los segundos pisos, cuando fue jefe de gobierno capitalino, a la empresa Riobóo, por ser, supuestamente, su constructor preferido.

No sé por qué Anaya quiso con eso sorprender, no hay nada absolutamente chueco, oculto, como se lo dije ayer; yo no soy corrupto

— ¿Pero fue su contratista preferido..?

— No es cierto, no es cierto, eso se hizo de conformidad con la ley en su momento; se entregó a esta empresa, luego de que se hizo un análisis de que era el mejor estructuralista que se tenía […] cuando decidimos hacer los segundos pisos esta empresa tenía la especialidad, por eso se le entregó este contrato, pero fue otorgado de conformidad con la ley y auditado muchas veces […] yo no tengo nada de qué avergonzarme, por eso repito que me pueden llamar peje, pero no lagarto”, dialogó con la prensa.