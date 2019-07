Presupuesto de egresos 2020, ¿cuáles son las prioridades de AMLO?

En el presupuesto de egresos para 2020, ¿cuáles son las prioridades de AMLO? El rescate de Pemex y el bienestar social encabezan la lista.

Este miércoles, durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló las directrices del proyecto de presupuesto para 2020, que será presentado el 8 de septiembre.

Refrendó que habrá austeridad e insistió en que no habrá derroche ni lujos. Dijo que en las administraciones pasadas le apretaban el cinturón al pueblo y por eso aplicaron gasolinazos y había despidos, pero ahora son los servidores públicos los que se aprietan el cinturón.

El presidente aseguró que otra prioridad es fortalecer las acciones de seguridad pública, que haya 85 mil elementos de la Guardia Nacional este año y que haya presupuesto para cuidar a los ciudadanos para que en 2020 haya 130 mil guardias.

Aseguró que todo esto se va a financiar sin aumentar impuestos.

Ya les puedo decir que no se van a crear impuestos nuevos, ya les puedo decir que no van a haber aumentos en los precios de gasolina, diesel, gas, energía eléctrica, en términos reales. Ya les puedo adelantar que no va a haber aumento de deuda, por segundo año.”