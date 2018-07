Presunto asesino de niña San Juana Romo tiene antecedentes penales

La Fiscalía General de Zacatecas confirmó la detención de un probable responsable de la violación y muerte de la menor San Juana Romo Navarro, ocurrido en el municipio de Guadalupe.

Se hizo el registro y detención de una persona del sexo masculino de nombre Jorge Rodolfo, de 29 años de edad, quien, a la inspección corporal, le fue encontrado entre sus ropas un envoltorio con una sustancia con características propias de la marihuana, así como un arma corta, esta persona es investigada en razón de su presencia en la zona y las características físicas, subrayo, las características físicas de esta persona en concordancia con un retrato hablado”, informó Francisco José Murillo, fiscal general de Zacatecas.

El detenido cuenta con antecedentes penales por robo de vehículo en 2015.

Según la Fiscalía estatal, tras las investigaciones periciales, que se extendieron hasta la zona conurbada de Guadalupe y la capital del estado, se realizó un retrato hablado del principal sospechoso, lo que llevó a su identificación.

Se logró recabar información suficiente para construir un retrato hablado que nos permitiera dirigir los esfuerzos para la identificación de un probable responsable, en razón de ello, se cuenta con la posible ubicación de dos masculinos, personas que son vecinos del lugar, que pudieran tener relación con los hechos”, agregó el fiscal.

El viernes 20 de julio, la menor de nueve años de edad salió de su casa para ir a la tienda y ya no regresó.

Tres días después, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío junto al panteón municipal.

ASESINO SAN JUANA ROMO 2

El miércoles, decenas de personas se reunieron en la Plaza de Armas de Guadalupe para exigir que las autoridades hagan justicia por la muerte de la niña San Juana, así como para exigir mayores condiciones de seguridad.

Niña de Zacatecas salió a la tienda y fue asesinada

El viernes pasado, la niña San Juana Romo Navarro, de 9 años de edad, salió de su casa en la colonia Gavilanes de Guadalupe, Zacatecas, para comprar unas bolsas de basura para su mamá.

La tienda se encuentra a solo 25 metros de su casa.

Ella iba a la tienda, no era la primera vez que iba, y aparte ella no se iba para ningún lado, ella de la tienda a su casa y ya no salía”, destacó el papá de la niña, Juan Antonio Romo Aranda.

“Y la última vez que fue a la tienda fue aproximadamente a las 3 de la tarde y desde ahí ya no tuvimos noticias de ella”, señaló la madre, Olivia Navarro Márquez.

La mamá de Juanita se alarmó después de que la niña no regresó a casa.

Yo digo que no fueron ni 5 minutos, yo bajé y la busqué en la tienda, le pregunté a la joven que trabaja en la tienda qué si la niña había ido a comprar, porque la mandé a comprar una bolsa para basura y dice la joven que la niña sí llegó y compró la bolsa, pero que ella no vio para dónde se fue”, narró la señora Olivia Navarro, madre de la víctima.

“Dice que ella se asomó y fue a preguntar a la tienda y que la señora de la tienda le dijo que sí fue a comprar lo que iba a comprar, y que le dijo, ya me voy, porque me voy ir a arreglar, porque ahorita que llegue mi papá, nos vamos a ir a pasear y pues ya no llegó”, enfatizó el señor Juan Antonio Romo Aranda.

Los padres de la menor, junto con los vecinos comenzaron a buscar a Juanita, pero no la encontraron y reportaron la desaparición a las autoridades, quienes activaron la Alerta Amber.

El lunes, el cuerpo de Juanita fue encontrado en un lote baldío de la privada Villa de las Flores a espaldas del panteón de la Purísima, en el municipio de Guadalupe.

El cuerpo presentaba signos de violencia.

En efecto, tenemos indicios de un ataque sexual, la asfixia es por obstrucción del cuello, de vías áreas. Líneas de investigación sí tenemos y son varias, son varias las que nos ha arrojado”, afirmó el subprocurador de Investigaciones, Jesús Manuel Valerio Pérez.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Ciencias Forenses en donde se trabajó cerca de 18 horas para determinar su identidad y confirmar que correspondía con la menor reportada como desaparecida.

