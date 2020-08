Presuntas irregularidades de financiamiento a campañas deben ser analizadas: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova aseguró que la probable prescripción de los delitos por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales deben analizarse en lo individual.

Al participar en un seminario virtual organizado por el Colegio de México, Lorenzo Córdova dijo que solicitará a la Fiscalía General de la República información sobre si en alguna de sus indagatorias se involucran delitos electorales.

El Consejero Presidente también informó que el INE atenderá las denuncias presentadas por el PAN y PRD por el video donde se ve al hermano del presidente recibir dinero de David León.

“En la materia de fiscalización no existen testimoniales, es decir nosotros no podríamos llamar a declarar en fiscalización a uno u otro actor involucrado, lo primero que tendríamos que hacer, asumo yo, es tratar de ubicar en algún momento estos hechos, en alguna fecha, para saber si ese dinero se reportó o no se reportó, si se reportó, bueno, probablemente se sancionó porque por los montos que se dicen, habrá que indagar, probablemente excede el límite de efectivo”, explicó.