Presunta discriminación racial en restaurante de Polanco desata polémica en redes sociales

Una denuncia en redes sociales sobre una presunta discriminación racial en un restaurante en Polanco desató toda una serie de denuncias en las redes sobre este tipo de prácticas en los restaurantes de la Ciudad de México y en otras partes del país.

Un supuesto trabajador del restaurante Sonora Grill Prime denunció a través de la cuenta de Twitter ‘Terror restaurantes mx’, donde trabajadores reportan violaciones de derechos humanos en el sector restaurantero, que en la sucursal ubicada en la avenida Masaryk, de Polanco, obligan a sus empleados a colocar a sus clientes en áreas distintas según su tono de piel.

Ante esta denuncia, otros extrabajadores y comensales de este lugar apoyaron la versión de que existen prácticas elitistas y racistas.

“Yo trabajaba como hostess. Y desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas de mejor presentación, porque son las mesas que se ven desde la calle. Y por eso yo sentaba a las personas que venían mejor vestidas. Hasta que un día me llamaron la atención. Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón y entonces el gerente me dijo que no debí hacer eso porque ellos “no cumplía los estándares” y entonces me señaló a una pareja y me dijo “mira, ellos por ejemplo sí los cumplen”. ¿Y cuál era diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que sí cumplía los estándares? Pues que quienes yo senté eran morenos”, refirió Sofía Otero, exempleada de Sonora Grill.

“En el 2018 por circunstancias de empleo yo me encontraba en la zona de Reforma, fui a comer ahí al Sonora Grill del Barcelo Reforma salgo a esperar a una persona y justo estaba ahí una pareja con su hijo. La hostess les impidió el paso bajo el argumento de que estaba lleno, pero realmente no, adentro había como 20 mesas y no los dejó pasa”, narró otra clienta.