Prestaciones y antigüedad, algunas de las demandas de la Policía Federal

Este miércoles se registró una sorpresiva protesta de policías federales que se hicieron con el control del centro de mando de la corporación en Iztapalapa y durante el día realizaron bloqueos viales en distintos puntos importantes de la Ciudad de México.

Sienten, así lo expresaron durante el día, que sus derechos laborales están en peligro. Por la tarde se instalaron mesas de trabajo entre los inconformes y las autoridades.

A las 3 de la madrugada, policías federales que habían sido convocados para que fueran a pasar las evaluaciones de su ingreso a la Guardia Nacional. Se negaron a hacerlo y tomaron las instalaciones del centro de mando en Iztapalapa, argumentando la violación a sus derechos laborales y su rechazo a ser evaluados por militares.

Los federales se organizaron a través de mensajes de audio compartidos por los sistemas de mensajería.

“Buenos días a todos, soy el teniente de infantería Flores. No caigan en provocaciones. Ustedes, y los que se están manifestando están por una razón. Tal vez muchos digan que nosotros del Ejército no los apoyamos, pero en lo personal tengo familia policía. Ustedes no tengan miedo, ustedes son mano dura. Luchen y sean fuertes. Porque esta guerra si no nos apoyamos los uniformados nadie nos va a apoyar”, señaló un policía federal.

Más tarde dieron a conocer un pliego petitorio que, entre otros puntos, incluía el respeto a la antigüedad laboral, a las prestaciones laborales. A no ser evaluados por personal militar que desconoce de la función policial. La desaparición del polígrafo y un sueldo quincenal de 15 mil pesos libres de impuestos.

“Queremos la indemnización al 100% con prestaciones a los que no queremos ser Guardia Nacional”, expuso un policía federal.

“Nos van a quitar un bono de operatividad. Vamos a perder la operatividad, la antigüedad.

-¿Tú si fuiste certificado para pasar a la Guardia?

“No, por el tatuaje, y por esta tumoración”, añadió el policía federal.

“No se nos pagan los viáticos, nos mandan a la Guardia Nacional a hacer exámenes que nadie de aquí pasa y a los que estamos gordos nos mandan a Migración a hacer una función que no nos corresponde”, comentó un policía federal.

No se va a despedir a nadie: AMLO

Mientras esto ocurría, los reporteros presentes en la conferencia mañanera le preguntaron al presidente López Obrador su opinión sobre esta manifestación.

“Decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación, yo entiendo que hay también resistencia porque es un cambio, lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A las 9 de la mañana la coordinadora operativa interinstitucional de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo intentó dialogar con los inconformes, pero fue recibida entre insultos y empujones.

Intentó salir de las instalaciones, pero le cerraron la reja y quedó retenida.

“Aquí hay hombres y mujeres de gran valor, hombres y mujeres que han arriesgado su vida. No me voy a mover de aquí hasta que no quede resuelto hasta el último punto del pliego petitorio”, expuso Patricia Murillo, coordinadora operativa interinstitucional de la Guardia Nacional.

La funcionaria ingresó al edificio central del centro de mando para reunirse con una comisión de manifestantes.

Después de un primer diálogo ofreció un mensaje.

“La necesidad inminente de llevar a efecto el respeto irrestricto a su antigüedad, a su jerarquía, al pago de la operatividad, a los descansos, a las franquicias y algo más que se refiere a los riesgos de trabajo que algunas y algunos han manifestado”, apuntó Patricia Murillo, coordinadora operativa interinstitucional de la Guardia Nacional.

Afirmó que el pliego petitorio está compuesto de nueve puntos, y aseguró que no habría obstáculo para que ingresen con sobrepeso y tatuajes, y que nadie sería destituido.

“Ningún elemento va a ser despedido, ningún elemento va a ser violentado en algunos de sus derechos como personas, como trabajadoras, como trabajadores”, apuntó la coordinadora operativa interinstitucional de la Guardia Nacional.

Bloqueos

Mientras esto ocurría en el centro de mando de Iztapalapa, policías bloquearon al menos seis puntos de la Ciudad de México.

Entre ellos, Periférico, Constituyentes, Legaría y la Autopista México-Pachuca.

Policías que estaban en el centro de Iztapalapa aprovechaban entrevistas radiofónicas para mandar mensajes a sus compañeros que hacían los bloqueos.

“Quisiera yo conminar a los compañeros que están cerrando vialidades, que por favor liberen vialidades, que el asunto es interno y no queremos por nada y para nada afectar a la ciudadanía”, comentó un elemento de la Policía Federal.

Ninguna transición es sencilla: Durazo

A las 2 de la tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo ofreció una conferencia de prensa en la que aclaró:

“Reiterar que la transferencia de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional será voluntaria y se respetarán sus salarios, prestaciones, antigüedad, capacitación, en cumplimiento a lo que establece la ley y el reglamento de la Guardia Nacional. Los elementos que no quisieran ingresar a la Guardia Nacional o no acreditaran las evaluaciones de ingreso se contemplan distintas alternativas para garantizar sus derechos laborales. Ninguna transición es sencilla y esta no es la excepción. No se está pidiendo absolutamente a nadie su renuncia. Lo hemos planteado desde el principio, no vamos a afectar absolutamente a ningún elemento de la Policía Federal. No vamos a sancionar a los elementos. No es necesario hacerlo. Lo vamos a resolver por la vía del diálogo y en el marco de la ley”.

Con información de En Punto.

LLH