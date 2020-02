El preso del violín, sin recursos para defenderse en penal de Chiconautla

Lucio se encuentra privado de su libertad en Chiconautla, uno de los penales más peligrosos del Estado de México, donde sigue tocando su violín, el cual dice, le ha dado de comer durante muchos años.

Se llama Lucio Yáñez García, tiene 74 años de edad y dice que el 13 de febrero de 2019 el destino le jugó mal cuando caminaba por esta calle del municipio de Ecatepec y un hombre se le acercó.

Lucio Yáñez García, dijo: “Me jaló mi violín y como no se lo quería yo dejar, sacó la pistola, me dio un cachazo en mi oreja, yo lo tengo reventado mi oreja”.

Lucio señala que en su desesperación tomó un cuchillo de un puesto de tacos y lesionó al hombre que lo agredió.

Lo alcancé a picar fue un momento, un momento repentino que pues yo con el coraje. Yo considero que me defendí, por lo mío, porque se llevó mi violín”, agregó el preso del violín.

Lucio fue sentenciado por el delito de lesiones también se le impuso una fianza, que le fue imposible pagar.

Lucio Yáñez García, comentó: “Pues a lo que me dijo la defensora que me andaba ayudando, ya me dice, te vamos, te vas a poder, de poner dos años, pero vas a dar dice cuatro mil 666, es lo que me puso de mi fianza, pero como no tengo quién me apoye”.

Daniel Ramos Vargas, vecino de Lucio, destacó: “Él se ayudaba aquí de sus propinitas de que le daban de la cantada, porque de otra forma no, nadie le echaba la mano”.

En la colonia donde ocurrió el incidente, los vecinos dicen que tienen más de 15 años de conocer a Lucio.

Aseguran que vivía solo y que nunca tuvo problemas, ni se metió nadie.

Clara García, vecina de Lucio, destacó: “Siempre con su violín, yo lo encontraba y pues ya le decía ándele, tóquele a mi mamá unas canciones, pero pues no, no nunca de problemas”.

Raúl Espinola, abogado penalista, destacó: “Simplemente fue un acto, reflejo de defensa de su patrimonio, de defensa de su modo de vida y de comer. Estamos en presencia de lo que podemos llamar la legítima defensa”.

Lucio es indígena otomí tepehua de la Huasteca Hidalguense; llegó a la zona metropolitana del Valle de México hace 22 años, para buscar trabajo.

Pero como es analfabeta, solo consiguió de ‘chalán’ de albañil, cuando se le acabaron las fuerzas se compró un violín, para pedir monedas a cambio de sus sones huastecos.

Lucio Yáñez García, contó: “Pues ya está uno grande, ya no le dan a uno chamba como quiera, pues andaba ahí con mi violincito”.

Adela es la única persona que ha tratado de ayudar a Lucio.

Adela Alvarado García, vecina de Lucio, señaló: “Cuando yo fui a quererlo sacar me pidieron una cantidad que no la tengo, yo apenas estoy empezando así con mi negocio, así pequeñito y ahí voy apenas empezando”.

Raúl Espinola, abogado penalista, destacó: “Las cárceles están llenas de personas pobres, porque son las que no se pueden defender. Los derechos humanos fueron violentados en el caso de este señor más tratándose de un indígena, de un indigente y de una persona de la tercera edad”.

Lo más que ha logrado Adela es hacerle llegar al interior del penal, otro violín a Lucio.

Con información de Saúl Sanchez Lemus

LSH