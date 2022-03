Presidente municipal en Michoacán niega asistencia al sepelio de líder criminal

Un video difundido en redes sociales muestra la supuesta asistencia del presidente municipal de Marco Castellanos, Jorge Anguiano, al sepelio de uno de los líderes del grupo Pájaros Sierra, en San José de Gracia, Michoacán, ocurrido en diciembre de 2021.

Se trata del grupo al que se refirió en la conferencia de prensa del lunes 7 de marzo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, un grupo dijo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y que participó en el enfrentamiento ocurrido el pasado 27 de febrero donde murieron al menos 11 personas, cuyos cuerpos no han sido localizados.

En las imágenes muchos creen reconocer al presidente municipal, él lo niega.

El video muestra imágenes del funeral de José N, alias “El Chepe Sierra 2”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación asesinado en septiembre pasado.

Durante el sepelio, al menos 20 hombres armados dispararon al aire mientras decenas de personas grababan con sus celulares.

En al menos uno de los videos se observa a un hombre con las características físicas del presidente municipal de Marcos Castellanos, Jorge Anguiano, despidiéndose del líder criminal en el cementerio de San José de Gracia, en la cabecera de ese municipio michoacano.

“¿Es usted el que sale ahí? claro que no, yo no soy el del video, no estuve en ningún tipo de esas cuestiones, yo no estoy en ningún video de esos”, indicó Jorge Anguiano, presidente municipal de Marcos Castellanos, Michoacán.