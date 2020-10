Presidente Lázaro Cárdenas fue respetuoso de la oposición: Cuauhtémoc Cárdenas

En la conmemoración del 50 aniversario luctuoso del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que su padre fue respetuoso de la oposición a pesar de los ataques en contra de su gobierno.

“Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes la movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían éstos respetando a esas oposiciones que, por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia”, señaló Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el evento y dijo que el general Lázaro Cárdenas es fuente de inspiración para su gobierno.

“La cuarta transformación lo asume como una fuente de inspiración y como un ejemplo a seguir, hay principios éticos y políticos del cardenismo que distan mucho de ser anacrónicos, por el contrario, resultan particularmente vigentes y necesarios para quienes estamos empeñados en llevar a cabo la construcción de un país que no excluya a nadie, una economía que no deje a ninguno en la intemperie, una moral pública a prueba de lucros y ambiciones, una institucionalidad que no oprima y un estado que tenga por fin último el bienestar de la población”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.