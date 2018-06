Presidente del INE descarta fraude o conflicto postelectoral

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que los votos que la ciudadanía emitirá en las urnas este domingo serán defendidos por la autoridad, cueste lo que cueste. Además, descartó la posibilidad de un fraude y un conflicto postelectoral.

Afirmó que todos los candidatos, especialmente los que compiten por la Presidencia, deberán respetar los resultados.

La elección la vamos a decidir las y los mexicanos el primero de julio, ejerciendo en libertad nuestro voto y ese voto, el INE garantiza que será respetado y defendido cueste lo que cueste […] por encima de cualquier cosa, los votos en democracia son sagrados […] No va a haber fraude, definitivamente — ¿Deben respetar resultados? — Sin lugar a dudas, sí, es parte de las reglas del juego democrático […] no existen elementos para un conflicto postelectoral”.

Las campañas se han realizado en el marco de la legalidad y, a reserva de lo que ocurra en las próximas horas hasta llegar a la jornada electoral del domingo, no hay elementos al momento para que se llegue a anular la elección presidencial, independientemente del margen de diferencia entre el primero y segundo lugar, aseguró el presidente del INE.

Aunque dejó claro que finalmente será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que califique la elección por completo.

La nulidad de una elección significa el fracaso de la democracia […] hemos venido construyendo las condiciones para que la elección se lleve a cabo, para que la competencia sea tan ríspida y tan intensa como sea necesaria pero acotada dentro de los márgenes que establece la propia ley, de modo tal que yo creo que esta elección va a ser una elección exitosa y no una elección fracasada como supondría eventualmente llegar a ese extremo […] sea quien sea quien gane y sean cuales sean, digámoslo así, los márgenes de victoria tanto en las elecciones presidenciales, como las de senadores y de diputados, yo creo que hoy las condiciones están dadas, insisto, para que esta sea una elección ejemplar…

— ¿Qué no se anule?…

— Y en consecuencia que ello no ocurra”.