Presidente hondureño rechaza vínculo con el narco

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró que no recibió dinero del narcotráfico para su campaña, como se ha señalado durante el juicio que enfrenta su hermano Juan Antonio en una corte de Nueva York.

Te recomendamos: ‘El Chapo’ aportó mdd a campaña de presidente Honduras, según testigo

En su mensaje, Hernández aludió a Amílcar Alexander Ardón, alias “Chander, quien este martes testificó por segundo día consecutivo, en el marco del juicio que se le sigue al hermano del presidente hondureño en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, reportó el diario local La Tribuna.

Por su parte, el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), el expresidente Manuel Zelaya Rosales, manifestó la víspera que si Juan Antonio “Tony” Hernández es encontrado culpable en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, su hermano debe dejar la Presidencia y convocar a elecciones anticipadas.

If Ardon is claiming that somebody spoke to JOH about accepting money from him he is lying. That never happened. Not $1 million, not any amount, never, nobody. https://t.co/xNi0bR3iE5

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) October 8, 2019