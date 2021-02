Presidente de Afganistán cree que se podrá acelerar el proceso de paz

Los talibán han rechazado un posible aplazamiento de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, prevista para mayo, y han incidido en que el grupo insurgente “nunca estará de acuerdo con una extensión”.

Dicho acuerdo, firmado en la capital de Qatar, Doha, contemplaba la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán el 1 de mayo, mientras que los talibán se comprometían a unas conversaciones de paz con el Gobierno afgano, si bien hasta el momento no han registrado avances relevantes, en medio de un repunte de la violencia.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos afirmó la semana pasada que el nivel de violencia es “inaceptablemente alto” y reiteró que el acuerdo de paz con los talibán está siendo “revisado” para analizar su cumplimiento y determinar los pasos a dar.

Washington ha sido crítico con los talibán también en lo relativo a sus lazos con Al Qaeda, que debía cortar a raíz del acuerdo. En este sentido, Estados Unidos indicó en un informe en enero que la organización terrorista “está ganando fuerza” en Afganistán mientras “sigue operando bajo la protección de los talibán”.

“Si, Dios no lo quiera, el acuerdo es violado, por supuesto que el pueblo de Afganistán se defenderá (…) como ha hecho durante los últimos 20 años”, ha sostenido Muyahid en una entrevista concedida a la agencia alemana de noticias DPA. “Si el camino diplomático es cerrado, no hay otro camino que no sea la guerra”, ha advertido.