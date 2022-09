Presentan video en el que policías agreden a Abigail Hay antes de que apareciera muerta

Los familiares de Abigail Hay Urrutia, la joven que fue encontrada muerta en el interior de los separos de la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca, difundieron un video en el que se observa el momento en que la mujer de 30 años de edad es ingresada por la fuerza, tras su detención.

Es una cámara de seguridad de la policía municipal que documenta su ingreso a las 4:52 de la tarde del pasado 19 de agosto.

Tres mujeres policías la acompañan, pero una la amaga con fuerza y posteriormente, cae al piso.

Después se observa un forcejeo con la detenida y dos mujeres policías más salen a observar la escena. El video dura menos de un minuto.

“Para nosotros fue impactante, fue muy doloroso, pues unas imágenes muy fuertes que, pues como familia nos duele, nos duele ver esa situación… fue y es difícil el estar viendo cómo la policía abusa de su autoridad, de su fuerza, como ya lo he dicho antes mi hermana pues media 1.50, pesaba 46, 47 kilos”, refirió Margarita Lizet Hay Urrutia, Hermana de Abigail.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, todos los elementos de la policía municipal que se encontraban en el lugar, ya fueron citados a declarar, incluyendo las mujeres policías que se observan en el video.

Hasta ahora, sólo dos funcionarios municipales han sido detenidos, el jefe de la policía y el juez cívico municipal, a quienes la Fiscalía les imputó responsabilidad, tras los resultados de las tres autopsias practicadas a la víctima.

“Hay forensia sobre cómo se dio la muerte, lo cual no nos permite a nosotros hacer conclusiones, pero sí se orientan los tres a que fue lo que se conoce como un suicido, pero esto no nos tiene que generar un tema conclusivo, verdad. Nosotros lo que solicitamos fue una prisión como delito doloso por las omisiones dolosas que se cometieron al no lograr salvaguardar la integridad de, en este caso de Abigail”, refirió Arturo Peimbert, fiscal General del Estado de Oaxaca.