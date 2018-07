Presentan nueva denuncia contra ‘El Gotero’; suman cinco acusaciones

Un hombre realizó una nueva denuncia contra “El Gotero”, sujeto que presuntamente seda a sus víctimas para robarles, a quienes contacta por medio de la aplicación Grindr.

La víctima contactó a “El Gotero” para sostener un encuentro y platicar, “lo invito al departamento. Me dice que puede llevar alguna botana, alguna bebida… Se hace pasar con el nombre de Eduardo… Abre mi refrigerador, mete dos botellas de vodka… Él la abre, pero la abre en frente de mi… Le di como uno o dos tragos… No recuerdo ni en qué momento me quedé dormido”, relató.

Cuando el joven despertó, casi dos horas después, se dio cuenta que la persona que había contactado por la aplicación de citas le había robado su departamento.

Las cámaras del departamento captaron el momento en que el ladrón ingresó al inmueble, ubicado en la calle de Coahuila, en la colonia Roma, el 13 de junio.

El sujeto se registró con el nombre de Eduardo y dijo ser médico.

El hombre fue captado minutos después portando la gorra de la víctima y una mochila, donde sacó diversos objetos.

Alberto, la víctima de “El Gotero”, se percató que la persona ya se había ido, “ya no están mis pertenencias, no está mi celular, mi cartera, dinero en efectivo que tenía, una porta laptop”.

La víctima denunció lo ocurrido en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), donde le realizaron exámenes para conocer qué sustancia ingirió.

A partir de esa fehca, Alberto ha sufrido efectos secundarios, secuelas como la pérdida temporal de la memoria y mucho sueño.

La víctima dijo que después de los exámenes toxicológicos, las autoridades no le entregaron un reporte de la sustancia que ingirió.

Alberto consideró que por la sustancia que “El Gotero” le dio pudo “no despertado”.

Con este caso, suman cinco las denuncias de este tipo.

“El Gotero” utiliza el mismo modus operandi de “Las Goteras VIP”, quienes dan a sus víctimas gotas para los ojos, en las bebidas alcohólicas, para poder robarlos.

Las denuncias que han presentado integrantes de la comunidad gay, han sido en las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Guillermo Terán, subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJCDMX, señaló que la zona donde se han registrado las denuncias no influye, “sino más bien la víctima del delito, el sujeto pasivo”.

Añadió que “la detención que se haga va tener que ser a través de orden de aprehensión. Necesitamos saber cuál es su nombre completo, ahorita ya se tiene la identidad”.

El ladrón es un hombre de unos 30 años de edad, de aproximadamente 1.68 metros de altura, cabello ondulado y oscuro.

Alejandro Emmanuel García, fiscal en la delegación Cuauhtémoc, informó que realizan las diligencias para tratar de ubicar al presunto responsable de los robos.

Con información de Arturo Sierra.

RMT