Presentan lineamientos para prevenir acoso sexual a mujeres en transporte público en México

Nueve de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de acoso o violencia en el transporte público.

Algunas mujeres compartieron sus experiencias:

“Llevaba falda, una falda que me gusta mucho, intentaron alzarme la falda y pues meter mano, pero, o sea, fue como, ‘¡no! ¿Qué te pasa?’”, dijo Ámbar Hernández, usuaria de transporte público.

“Pues me han tocado las pompis en el Metro”, expuso Edith Guzmán, usuaria de transporte público.

“Un señor, iba vestida normal, y sí me dijo: ay esa mujercita, así como en un tono muy feo”, comentó Pamela Contreras, usuaria de transporte público.

“Las miradas y los chiflidos y los piropos y todo eso”, señaló Karla Corona, usuaria de transporte público.

En México, las mujeres realizan 10 millones de traslados diariamente, de los cuales 74% se efectúan en transporte público.

En el Centro Cultural Los Pinos fueron presentados los Lineamientos para la Prevención y Atención de Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público Colectivo.

“El 98%, o sea, todas, todas, no hay ni una que se salve ha tenido en su vida alguna experiencia de acoso, de hostigamiento en el transporte público. No es normal faltarle al respeto a las mujeres en el transporte público, no es normal tener que estarse cuidando , la experiencia de las mujeres en el transporte público tiene que ser una experiencia de mejora, de tranquilidad”, apuntó Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.