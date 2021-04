Presentan depresión 2 de cada 10 personas que tuvieron COVID-19

Al menos dos de cada 10 personas que sobreviven al COVID-19 tienen como secuelas síntomas depresivos, por lo que son necesarias estrategias para atender esta situación, alerta este sábado, 3 de abril de 2021, un experto mexicano.

Renata Sosa padeció el coronavirus SARS-CoV-2 en junio del año pasado y aunque pasaron meses de ello, reconoce que todavía tiene secuelas de salud mental debido a la enfermedad.

“Me cuesta mucho salir, incluso a hacer mis compras. Salgo a caminar, pero trato de que nadie se me acerque. Es horrible porque tienes miedo de todo y piensas que con cualquier cosa te puedes volver a contagiar “, explica.

Nenclares, director médico de Medicina Interna en Pfizer México, asegura que aunque es pronto para detectar todas las secuelas mentales que deja el COVID-19, se pudo demostrar que el virus se mete al sistema nervioso central y eso merma la salud mental.

Jaime Ramírez también padeció COVID-19 en diciembre pasado, y aunque fue intubado, pudo sobrevivir. Afirma que lo más complicado hasta ahora ha sido rehabilitar la mente más que el cuerpo.

Nenclares, también investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, dice que la pandemia elevó hasta dos veces el riesgo de que las personas sufran depresión y ansiedad, debido principalmente al encierro y la falta de interacción social.

Roberto asegura que en este año de confinamiento, muchas veces no le dan ganas de levantarse ni hacer nada.

“Hay días en que me siento angustiado y deprimido. El aislamiento social me deprimió demasiado, anímicamente me siento sin fuerza”, asegura.