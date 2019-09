Presentan decálogo del ‘Buen Mexicano en Materia Fiscal’

En un hecho sin precedentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y todo el sector empresarial firmaron un decálogo para ser un Buen Mexicano en Materia Fiscal.

Esto, con la finalidad de fomentar la formalidad como eje rector del desarrollo económico y lograr confianza en el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales y de comercio exterior.

Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria, explicó la importancia del decálogo del “Buen Mexicano en Materia Fiscal”.

Recordar que un buen mexicano comienza siendo cumplido, y ahora que es septiembre, un mes que no se puede dejar pasar por alto, justo antes de poder festejar a la Patria como se debe, de recordarla como se debe, es importante retomar sus valores por una razón: ser mexicano es ser decente mientras exista una gran cantidad de personas que desee mantenerse al margen y maximizar sus beneficios económicos, en un franco soslayo a la solidaridad social, tiene que haber una fiscalización profunda en beneficio precisamente de los ordenados, de los cumplidos", comentó Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Entre los puntos del decálogo, destacan:

– Mantengo contacto con el SAT a fin de conocer mi situación fiscal y generar alternativas de solución

– Soy honesto en relación con los ingresos que percibo y los gastos que realizo. Utilizo fuentes de financiamiento licitas y comprobables.

– Denuncio ante el SAT cuando alguna empresa o despacho jurídico o contable me ofrece participar en un esquema de empresas facturadoras de operaciones simuladas.

– Reviso que mis proveedores no aparezcan en las “listas de contribuyentes con operaciones inexistentes”, publicadas en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.

– Me aseguro, cuando tengo mercancía de origen extranjero, de contar con la documentación que demuestre su legal estancia en México.

“Seis de cada 10 mexicanos viven en la informalidad. En una economía que evidentemente no crece, que evidentemente no tiene financiamiento, que evidentemente no puede tener capacidad de desarrollo”, apuntó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Se comprometió a trabajar de la mano del SAT para ayudar a todos aquellos que se encuentran en la informalidad a regularizarse y para que vean los beneficios que esto traería a nuestro país.

Todas las organizaciones empresariales del país, entre ellas, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Asociación de Bancos de México y el Consejo Mexicano de Negocios, suscribieron el decálogo de valores que deriva de la legislación fiscal.

