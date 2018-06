Jarrod W. Ramos, sospechoso de la masacre en el periódico Capital Gazette, en Maryland, fue acusado de cinco cargos de homicidio premeditado, según documentos presentados en corte.

La tarde de este jueves, un hombre entró a la sede del periódico local The Capital Gazzette, en Annapolis Maryland, y armado con una escopeta abrió fuego contra quienes se encontraban ahí, hiriendo y matando a varias personas.

Phil Davis, reportero del diario, narró la experiencia en su cuenta de Twitter, minutos después de lo sucedido

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Un tirador disparó a varias personas en mi oficina, algunas están muertas”, dijo Davis. El tirador disparó a través de la puerta de cristal que da a la oficina y abrió fuego contra múltiples empleados. No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero la situación es grave”, detalló en un segundo tuit el reportero Davis.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

No hay nada más aterrorizante que escuchar cuando disparan a varias personas, mientras estás escondido abajo de tu escritorio y oyes al tirador recargar su arma”, concluyó Davis.

La Policía local llegó rápidamente a la escena del crimen, y en cuestión de un minuto sometió al tirador sin intercambiar disparos con él y lo puso bajo custodia para luego interrogarlo, pero el sujeto no cooperó. El atacante, se había mutilado los dedos en un intento por no ser identificado, pero la Policía, mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial, logró saber que se trataba de Jarrod Ramos, de 38 años de edad.

De inmediato, catearon su casa en búsqueda de más pistas.

Presentan cargos contra autor del tiroteo en Capital Gazette. (AP) Fue un atentado específico contra la Capital Gazette, con domicilio en Bestgate 888, planta baja. Se metió al edificio con una escopeta y buscó a sus víctimas al ir caminando por la planta inferior. Sabemos que se mandaron amenazas a la Gazette vía medios sociales. Estamos tratando de confirmar qué cuenta fue y de confirmar quién las mandó en efecto. Habíamos mencionado antes el artefacto explosivo improvisado. No es un artefacto explosivo improvisado; realmente eran latas de granadas de humo que usó dentro del edificio al entrar al establecimiento”, detalló Bill Krampf, jefe interino de la Policía del condado de Anne Arundel.

Luego se supo que el sospechoso había demandado al Capital Gazzette por un artículo sobre crimen que lo involucraba.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

El Presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció en su cuenta de Twitter a los cuerpos de emergencia que respondieron al incidente y dijo que sus oraciones estaban con las víctimas y sus familias.

Tras el tiroteo, la Policía de Nueva York desplegó equipos de reacción rápida a organizaciones mediáticas en esa ciudad y sus alrededores, pero aclaro, que no habían recibido amenaza alguna, sino que se trataba de una medida de precaución.

Annapolis, capital del Estado de Maryland, es una pequeña pero icónica población de unos 40 mil habitantes, ubicada a 50 kilómetros de Washington DC, en la bahía de Chesapeake. Es un conocido destino turístico, escape de fin de semana y un lugar histórico, sede de la Academia Naval de Estados Unidos, así como del Colegio de St. John, fundado en 1696.

Archivos en línea no muestran que Ramos tiene un abogado que lo represente. Se prevé que él comparezca este viernes a las 10:30 de la mañana en Annapolis para una audiencia de fianza.

Las autoridades dicen que Ramos abrió fuego dentro del diario el jueves dejando cinco muertos y dos heridos. Él tenía una larga y agria historia con el periódico, incluyendo una demanda y años de acoso a periodistas.

