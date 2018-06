Presentadora de TV rompe en llanto al hablar de separación de niños en EU

La conductora de noticias Rachel Maddow, una de las presentadoras más populares de la cadena estadounidense MSNBC, no pudo contener las lágrimas cuando informaba de la separación de familias de migrantes en la frontera de Estados Unidos, que ha provocado que decenas de niños, incluso bebés, sean llevados a albergues lejos de sus padres.

“Esto es increíble”, dijo la presentadora, intentando controlar un sollozo, pero al seguir leyendo debió interrumpir de nuevo sus palabras.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR

— Justin Baragona (@justinbaragona) June 20, 2018