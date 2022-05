Presencia de Guardia Nacional en Palmas Altas, Zacatecas, permite a pobladores regresar a la comunidad

A los policías estatales y municipales los están matando; en lo que va del año, 26 han sido asesinados, y hay reportes de al menos 20 renuncias de elementos estatales y los federales; los que hay, alcanzan para darle seguridad a muy pocas personas.

En la comunidad de Palmas Altas, en el municipio de Jerez, viven 70 personas; 40 guardias nacionales cuidan el lugar pero las comunidades vecinas siguen abandonadas.

En la zona, la mayor parte de la carretera se encuentra todo tipo de casquillos.

Así encontraron las carreteras de su comunidad, las familias que habitan palmas altas, en el municipio de Jerez, Zacatecas. Hace casi un mes decidieron regresar a su hogar luego de que en febrero salieron huyendo de los enfrentamientos que, dicen, casi a diario mantenían los integrantes del cártel organizado en sus rancherías.

“Ahí estamos regresando con ropa y todo para atrás y cada que venimos estamos regresando con lo que son cosas personales; el también está trayendo sus cositas, hasta la mascota se están trayendo”, señaló Benjamín, habitante.

Al menos 40 integrantes de la Guardia Nacional resguardan desde hace casi un mes las carreteras, calles y accesos a Palmas Altas. Esto, dicen los habitantes, les ha permitido ir recuperando paulatinamente su comunidad; sin embargo, aseguran no es suficiente, pues los estragos de la presencia del crimen organizado se manifiestan casi en cada calle.

“Estas carreteras estaba transitada de puras camionetas con gente armada que a uno ya le daba miedo, de hecho subir lo que era este cerrito era enfrentarse a ellos. Nos salían de la nada, nos salían de entre los árboles, de entre las cercas, pues gente armada, ponían sus retenes ahí y de la nada atravesaban trocas”, dijo un habitante.

Quienes viven en Palmas Altas aseguran que los “hombres malos”, como ellos les llaman, no se han ido del todo y si bien ya no bloquean carreteras todo el tiempo, aun se nota su presencia.

“A dos muchachos que venían hacerme el favor de cortarme el sácate para no venir yo, los agarraron luego, luego. a la semana de qué nos arreglaron aquí los mataron, se los llevaron y ya resultaron muertos”, dijo un habitante.

Una mujer cuenta que se fue de Palmas Altas porque hace casi un año, durante la poca más violenta en la zona, al menos 40 hombres armados se llevaron a su hijo y a otros seis jóvenes de esa comunidad.

“Venimos, nos quedamos dos o tres días y nos regresamos porque yo sí tengo miedo. a que lleguen y nos asusten otra vez y me quiten ahora a mi muchacha. Siempre oigo que zumba y pienso que ya son los hombres, está uno bien asustado; en la noche cuando mi perro ladra y me veo y son lo soldados y yo pienso que son los hombres malos, ni duerme uno, uno aquí no duerme”, señaló un habitante de Palmas Altas.

A pesar del miedo, para los habitantes es un avance poder entrar a sus propiedades; en al menos 15 comunidades aledañas, la situación no ha mejorado. Los pueblos siguen abandonados y los combates que a diario sostienen los cárteles del crimen organizado dejan cada vez más estragos.

“Dejaron esta camioneta; tiene unos impactos de bala y hay rastros de sangre; en la guerra que traen se puede observar que quedó una persona sin vida”, dijo un habitante de Palmas Altas.

Piden que en la zona se instale una base permanente del Ejército y la Guardia Nacional; por ahora los elementos federales han improvisado sus cuarteles en casas prestadas.

“La comunidad ya aquí quedó de acuerdo de que vamos a donar un terreno para que nos pongan una base en Palmas Altas, ya se le llevó una solicitud aquí a la presidencia de Jerez, ojalá y nos la pongan”, dijo Elías Inguanzo, delegado de Palmas Altas.

Con información de Abraham Reza y Fernando Guillén.

