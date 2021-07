Presas de Querétaro siguen con bajos niveles pese a lluvias

Pese a las lluvias registradas en el estado de Querétaro, el nivel de las presas permanece por debajo del 50% de su capacidad, los embalses lucen mayormente secos y los espejos de agua no son suficientes para abastecer las actividades primarias que se llevan a cabo en la región.

“No ha sido la suficiente de verdad que no, hay muchas parcelas que pues, ahorita el temporal todavía no se cultiva”, comentó Romualdo Nieves, campesino en la comunidad de Fuentezuelas, Querétaro.

Romualdo es campesino de la comunidad de Fuentezuelas, municipio de Tequisquiapan donde la presa El Centenario se encuentra al 47% de su capacidad. La escasez de agua lo mantiene con incertidumbre pues su cosecha está en riesgo de perderse.

En el municipio de San Juan del Río se ubica el almacenamiento más grande en la entidad: la presa Constitución de 1917 que solía ser utilizada para la pesca, hoy con menos del 20% de su abastecimiento ha dejado sin trabajo a este sector.

“Pues ha estado muy triste porque van básicamente dos años que no tiene un buen nivel la presa. No ha llovido nada y pues los pescadores ahorita no están trabajando por los mismo que no hay ningún, no hay tipos de peces pues. Es muy poca el agua para mantener los peces que debería de tener la presa”, lamentó Julio Rivera, comerciante en la comunidad La Estancia, Querétaro.

“Las principales presas que son las presas de riego la Presa Constitución tiene aproximadamente 13 millones de metros cúbicos captados es cercano al 20% de su capacidad”, finalizó Alma Patricia García, jefe de departamento CONAGUA Querétaro.