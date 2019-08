Preparaba hamburguesas mientras colgaban cuerpos en puente de Michoacán

Al horror que provocó el hallazgo de 19 cuerpos en distintos puntos de Uruapan, Michoacán, le siguió una historia insólita.

En las imágenes del puente donde aparecieron nueve cuerpos, algunos de ellos colgados, se apreciaba una luz prendida en la parte inferior.

Se trata de un carrito de hamburguesas que vende por la noche.

Ahí estuvo todo el tiempo tratando de pasar desapercibido su dueño.

La fotografía donde aparece se viralizó el jueves pasado.

En medio de cuerpos colgados de un puente, permanecía un carrito de hamburguesas, propiedad de Isidro García Martínez, quien desde 1995 se coloca todas las noches en la parte baja del puente del libramiento oriente, cerca del boulevard industrial de Uruapan.

¿Cómo le dicen?

“El Güero”, dijo Isidro García Martínez, vendedor de hamburguesas, en Uruapan.

A las cinco y media de la mañana del jueves, cuando estaba por terminar su jornada de trabajo, notó algo inusual.

“Oí el ruido. Estaba trabajado aquí de buenas a primeras. Cayó uno primero como si lo hubieran atropellado o algo así y nomás volteé a la derecha donde oí el ruido y vi que estaba uno tirado y nomás me volteé para acá y me enfoqué, ya al rato vi que había un colgadero”, narró Isidro García Martínez, vendedor de hamburguesas en Uruapan.

A pesar del impacto, Isidro intentó continuar con su jornada.

“Se queda solo todo, pero yo ni modo que vaya a dejar aquí solo, tengo que recoger mis cosas, pero ya cuando vi que estaba todo muy feo ya dejé el changarro y todo y ya me fui, dije al rato recojo. Ya hasta que levantaron todos los cuerpos ya vine, ya recogí”, dijo Isidro García Martínez, vendedor de hamburguesas en Uruapan.

Como parte de las indagatorias estuvo cuatro horas en el Ministerio Público.

“Fue muy poco lo que me tocó ver porque simplemente yo estoy en mis labores”, recordó.

-¿Su familia estaba preocupada?

“Sí, pero también ya saben y yo siempre les he dicho, hay que temerles a los problemas eso es a lo que hay que temerle”, aseguró.

-¿Qué le dice la gente?

“Ahorita apenas vengo llegando, pero es una gritadera a cada rato y ‘fíjate pa’ rriba’”, dijo.

Don Isidro sostiene que lo único que le importa es sacar adelante a su familia y la honestidad de su trabajo.

“En realidad la vida no me proporcionó ser una gran persona. No tuve la oportunidad de estudiar. Tengo la oportunidad de trabajar y es una actividad grande que tengo y me siento orgulloso de mí mismo. Porque he podido sacarlos adelante. Sin hacer un uso mal de mi trabajo todo honesto, limpio, bonito. Nada más la vida trabajando sin necesidad de estar fregando a nadie. Ese es mi lema en la vida”, expuso Isidro García, vendedor de hamburguesas, en Uruapan.

Con información de En Punto.

LLH