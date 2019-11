Recorte de presupuesto a “Prepa en línea” afectaría a miles de estudiantes

“Prepa en línea” es un programa federal por el que miles de personas han logrado terminar su bachillerato, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un recorte de casi el 98 por ciento.

Ariana Jaramillo Ramos tiene 31 años, dos hijas menores de edad y se gana la vida vendiendo tamales y atole en Tlaxcala. Por las noches le roba un par de horas al sueño para estudiar la preparatoria en línea de la SEP, que se cursa en dos años cuatro meses.

Su deseo de terminar la preparatoria y continuar con la Universidad está en riesgo, pues el presupuesto para mantener este programa el próximo año tiene contemplado, hasta ahora, una reducción del 97 por ciento.

Según consta en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2020, el rubro “Expansión de la educación media superior y superior”, al cual pertenece “Prepa en línea”, sólo tiene preasignados 6 millones 673 mil pesos.

Este año el monto a ejercer es de 274 millones 400 mil pesos. La reducción del presupuesto implicaría prácticamente la desaparición del programa y la cancelación de las metas de 147 mil 180 estudiantes activos.

Yo voy al día, no puedo ir a una escuela presencial y esto de ‘Prepa en línea SEP’ pues me ha ayudado bastante porque no piden nada y el tiempo está perfecto porque la plataforma está 24 horas abierta”, señala Ariana Jaramillo Ramos.