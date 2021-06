PREP en Guerrero está en riesgo de cancelarse por presentar fallas: INE

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección a gobernador está en riesgo de cancelarse porque ha presentado fallas en Guerrero.

Te recomendamos: Manuel Negrete, candidato de Fuerza por México, declina a favor de Evelyn Salgado en Guerrero

Así lo informó Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien dejó claro que aunque está autoridad supervisa los PREPs de cada estado, su correcto funcionamiento es responsabilidad de las autoridades electorales locales y no del INE.

“Los PREPs locales no son responsabilidad del INE han sido construidos, desarrollados y serán operados por cada uno de los 32 OPLES, dicho eso el INE supervisa y a través del reglamento de elecciones ha obligado a cada uno de los órganos electorales a realizar simulacros, en términos generales los PREPs están funcionando bien, hay algunos que han tenido desfase, hay uno que nos preocupa pero que estamos viendo si hay posibilidades de que pueda generar garantías para que el día de la elección efectivamente está funcionando bien y si no, tendrá que cancelarse. Guerrero,0 es un problema de funcionamiento del sistema y están ellos viendo si pueden subsanar”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.

Lorenzo Córdova, dijo que de cualquier forma la misma noche de la elección, el órgano electoral de Guerrero podrá dar resultados de la elección a gobernador porque el INE se encargará de hacer un conteo rápido al igual que en las otras 14 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

En la presentación de la auditoría que la UAM hizo al PREP del INE, el consejero presidente afirmó que tanto el PREP de la elección de diputados federales como sus conteos rápidos son impenetrables y ofrecerán resultados certeros y seguros desde la noche de este domingo.

“Cada persona puede convertirse en un auténtico auditor de lo que el PREP refleja porque las actas, acta por acta son consultables, se podrá constatar que los añejos fantasmas y los mitos en torno a presuntos algoritmos no tienen cabida en el PREP”, dijo Lorenzo Córdova, Presidente del INE:

Para que el PREP, el conteo rápido y los cómputos distritales arrojen resultados electorales en tiempo y forma, el INE contrató plantas de energía eléctrica de emergencia a fin de que nunca se caiga el suministro y su operación en la jornada comicial más grande de la historia de nuestro país.

“Hemos tenido que contratar con la CFE, en otras ocasiones se ponían a disposición nuestra, en esta ocasión tuvimos que contratar plantas de luz para que todos los 300 distritos electorales y las 32 juntas locales del instituto no padezcan algún tipo de falta de suministro eléctrico, en esta ocasión hemos tenido que pagar, costó. No, no recuerdo cuál es, pero tuvimos que pagar, digamos que cambian las administraciones”, concluyó.