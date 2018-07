Cierre del PREP confirma triunfo de Andrés Manuel López Obrador con 52.9%

A las 21:00 horas, una hora después de lo anunciado, cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la elección presidencial se lograron capturar el 93.5% de las actas de escrutinio y cómputo de votos, con los siguientes resultados:

Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, obtuvo el 22.4%, con 10 millones 249 mil 705 votos.

José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México, obtuvo el 16.4%, con siete millones 472 mil 431 votos.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo el 52.9%, con 24 millones 127 mil 451 votos.

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, obtuvo el 5.1%, con dos millones 339 mil 431 votos.

La participación ciudadana, según el PREP, fue de 63.4%.

En el caso de la elección para diputados federales de mayoría relativa, los 300 distritos quedaron de la siguiente manera:

Los 96 escaños del Senado de la República por mayoría relativa y primera minoría, según el PREP, quedaron de la siguiente manera:

Según el PREP, dos partidos no alcanzaron el 3% para mantener su registro, como exige la ley; se trata del Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social.

Ningún candidato independiente para senador o diputado federal ganó.

En entrevista, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que a pesar de que la ley lo permite, los representantes de los partidos no permitieron contar simultáneamente las elecciones de presidente y gobernador en 11 entidades, donde se dio el caso, por lo que se retrasó la generación de datos para el PREP.

Muchos representantes de partidos políticos no aceptaron que esta simultaneidad ocurriera en el cómputo de las casillas, eso atrasa, digámoslo así, el trabajo de las y los ciudadanos… Nunca habíamos estresado a los funcionarios de casilla tanto, como ocurrió en esta elección. En 11 estados las y los funcionarios de la casilla, ciudadanos de a pie, ciudadanos que son nuestros vecinos, tuvieron que computar seis elecciones, no tres, no cuatro, en algunos casos cuatro, en algunos casos cinco, pero en muchos casos, en 11, seis elecciones”, informó.