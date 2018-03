Preocupa a Al Gore postura de Trump sobre cambio climático; entrevista exclusiva con Noticieros Televisa

“Apenas llevamos un poco más de un año en este experimento con Donald Trump, y en el campo de la ciencia y la medicina algunos experimentos se suspenden antes de tiempo por razones de ética”, señaló el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.

Al Gore mostró su preocupación por el caos que se vive en la administración Trump.

Como uno de los principales portavoces de la lucha contra el cambio climático, Gore considera inaceptable la postura del presidente sobre el tema.

“Es un problema que el presidente de los Estados Unidos se haya identificado con quienes no aceptan la realidad del cambio climático. Pero la buena noticia es que él no habla por los Estados Unidos en este respecto; dos terceras partes o más del pueblo estadounidense están a favor del cambio, la mayoría de los electores que votaron por el Partido Republicano están en desacuerdo con Donald Trump en este respecto y el Acuerdo de París, este acuerdo histórico en el que México y los Estados Unidos se sumaron a todos los países del mundo para resolver este problema, la buena noticia es que Estados Unidos no se puede salir del acuerdo sino hasta el día siguiente de la próxima elección presidencial”, manifestó.

Vea también: Trump retira a EU del Acuerdo de París contra el cambio climático

En entrevista exclusiva para Noticieros Televisa, el también Nobel de la Paz afirma que las medidas migratorias de Trump no son respaldadas por todos los estadounidenses y cree que no obtendrá el suficiente apoyo para construir el muro en la frontera con México.

Al Gore charla con Valentín Cataldo. (Noticieros Televisa)

“Que quede claro, yo estoy totalmente en contra de la construcción del muro, me parece una idea terrible, cuya construcción, como sabes, tendría efectos ambientales, una de tantas razones por las que la construcción del muro es una idea terrible”, subrayó.

Dijo que, irónicamente, si el actual gobierno estadounidense no frena el deterioro ambiental, el flujo migratorio en el mundo podría aumentar exponencialmente. Según estimaciones del Banco Mundial para 2050 el cambio climático podría forzar a 143 millones de personas a migrar de sus países.

“Canadá podría verse rebasada por la llegada de migrantes de Estados Unidos si no resolvemos la crisis del cambio climático”, advirtió.

También Al Gore se refirió al costo político que implicaría la destitución del fiscal especial Robert Mueller, cabeza de la investigación del entramado ruso.

“Creo que si cometiera el grandísimo error de crear una crisis constitucional despidiendo al fiscal especial Robert Mueller creo que muchos alzarían la voz. Como se ha dicho tantas veces, la Unión Americana es una nación de leyes, no de pueblos. Y si el imperio de la ley llegara a verse en peligro, creo que también se vería en peligro su presidencia”.

Y así resumió los primeros 14 meses de la era Trump:

“Ha sido mucho peor de lo que yo hubiera esperado, eso es algo que me preocupa mucho. Yo sí pensé que iba a ganar, podríamos hablar del por qué, pero puedo decirte que me han decepcionado muchos miembros de su propio partido que pensé que ofrecerían una mayor resistencia a su demagogia. Pero ya veremos, como dije antes, la democracia de los Estados Unidos es muy resiliente y tiene mecanismos para deshacerse de amenazas que la ponen en peligro”

El exvicepresidente Gore visitó la Ciudad de México para dirigir una capacitación de activistas de la organización The Climate Reality Project para iniciativas en México y América Latina.

Con información de Noticieros Televisa

AAE